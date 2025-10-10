「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が３回完全救援でチームの地区シリーズ突破に大きく貢献。試合後の会見では「自分がこうしたらいいボールが投げられるという信頼できるものがあるので。それが自分の心を落ち着かせて、いいパフォーマンスが出せたんじゃないかなと思います」と明かした。完全アウェーの異様な雰囲気の中、見事にセーブを収めたことで