戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。81年前のきょう、南西諸島に沖縄戦の始まりともいわれる大空襲がありました。多くの民間人も巻き込まれ、当時8歳の男性は再び戦争の悲劇が起きないことを願っています。1944年10月10日、南西諸島全域をアメリカ軍が空爆しました。沖縄戦の始まりともいわれる「10・10空襲」です。比嘉弘政さん（89）「向こうは海ですから。向こうから3機とか5機、編隊で。多くて20機くらい戦闘機が