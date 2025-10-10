松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月15日午後3時から、「ケララチキンカレー」を発売する。ケララチキンカレーは、南インドのケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレー。今回登場する「ケララチキンカレー」は、後味さわやかなスパイスカレー、マスタードの酸味をアクセントに、ココナッツを使用することで深いコクと香りを楽しめる。具材にはたっぷりのチキンと、ごろっとした人参・ポテトを使用し、食