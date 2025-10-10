築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは、10月18日から、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）において、秋の新作「カレー風味のチーズてりたま」を期間限定で発売する。さらに、同商品の発売を記念して、10月18日〜10月26日の9日間、「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」を対象とした「たまご“25％”（“25％”は、同社通常販売品と比較した数値）増量キャンペーン」を開催する。「カレー風味のチーズてり