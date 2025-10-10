「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」メルシャンは、「おいしい酸化防止剤無添加（亜硫酸塩無添加）ワイン」シリーズから、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」を10月28日に数量限定で発売する。近年シードル市場は、「RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）のような気軽さ」と「特別感」があるとして、注目されている（2024年メルシャン調べ）。今回発売する「おいしい