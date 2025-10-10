「スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV キーマカレー味ラーメン」エースコックは、11月3日から、「スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV キーマカレー味ラーメン」を発売する。人気プロデューサー佐久間宣行氏が手掛ける、登録者数280万人以上（8月4日時点）を誇るYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」とコラボが実現した。サブチャネル「BSノブロック」で生まれたカレーラーメンの味わいをカップめん化。オリジナルグッズが当たる“スーパー