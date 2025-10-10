「次にくるマンガ大賞2025」Webマンガ部門1位に選ばれた住吉九『サンキューピッチ』（集英社）。2025年10月3日のコミックス第3巻発売に併せて1人のキャラクターにスポットライトを当てた動画が連日投稿されている。 【画像】『サンキューピッチ』主人公ら球児を差し置いて一番人気？阿川先生の語録 1日に3球しか全力投球ができないピッチャー、甲子園出場を目指す策謀家のキャプテン、野球歴2ヶ月