連続テレビ小説「ばけばけ」(NHK) 9月29日から放送が開始された第113作目の連続テレビ小説「ばけばけ」。第1話冒頭では、高石あかり(※「高」は正しくは「はしごだか」)演じるヒロイン・トキが夫のヘブン(トミー・バストウ)に怪談「耳なし芳一」を語る中、その様子を庭先から見守る蛇と蛙(阿佐ヶ谷姉妹)のコミカルなナレーションが繰り広げられる...というユニークな始まり方がインパクトを残した。 高石あかり主演！怪談なら