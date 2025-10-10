リリーフで圧倒的な投球を見せる佐々木朗希に地元メディアも絶賛した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に8回からリリーフ登板。初めてイニングまたぎで3イニングを無失点に抑える快投を見せ、チームに勝利を呼び込んだ。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン1−1と緊迫した展開でリリーフ登板した佐々木は、3イニング目と