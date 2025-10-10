U-20ワールドカップで８強が出揃った。現地10月７日にノックアウトステージがスタート。ラウンド16を突破したのはスペイン、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ノルウェー、フランス、アメリカ、モロッコの８チームだ。ブラジル、スペイン、メキシコ、モロッコが同居し、“死の組”と言われたC組からは３チームが勝ち上がっている。日本はフランスに延長戦の末、０−１で敗れてベスト８入りは果たせなかった。FIFA（国