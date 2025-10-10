俳優の北村匠海（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。「カメラマンやりました」と、公私ともに親交の深い俳優・萩原利久（26）の2026年カレンダーを撮影したことを報告した。【写真】「カッケー写真」北村匠海撮影・萩原利久の2026年カレンダー表紙カット北村は続けて「萩原利久のカレンダーです。素敵でしたよ。今回はかなりカルチャー強めです」とつづり、カレンダーの表紙カットをアップした。また萩原も同日にイン