元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。次男の4歳の誕生日を報告し、家族でお祝いする様子を披露した。【写真】矢口真里が公開した4歳迎えた次男のバースデーショット「最近本当にバタバタな毎日なんですが、この間改めて次男くんのお誕生日お祝いをすることができました」とつづり、誕生日会の様子をアップ。「4歳のニコニコボーイ 笑顔が本当に可愛くて←親バカこの笑