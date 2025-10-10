牛丼チェーン店「吉野家」の一部店舗で、客席に電源タップやUSBケーブルが設置され、食事のついでにスマートフォンなどを充電できる取り組みが始まった。アンカー製品が用いられており、すでに関東エリアの39店舗で設置済み。今後、220店舗に拡大する。 関東エリアの「吉野家」の客席に、アンカー製の充電ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル」が設置