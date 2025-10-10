米Google（グーグル）は、ビジネス向けのAI基盤「Gemini Enterprise」を発表した。 「Gemini Enterprise 」は、GeminiをベースとしたAIモデルで、チャット形式のインターフェイスで簡単に利用でき、コードを書くことなく組織全体のプロセスを自動化できるほか、既存のGoogle WorkspaceやMicrosoft 365、Salesforceなどビジネスアプリケーションとの安全に接続できるという。 Google