自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は１０日午後、国会内で改めて会談し、連立政権を継続するかどうかを協議する。公明は「政治とカネ」の問題に対する自民の姿勢に懸念を強めており、企業・団体献金の受け皿の大幅制限を自民が受け入れなければ、連立離脱もやむを得ないとの見方が強まっている。自公党首会談には、自民の鈴木、公明の西田両幹事長が同席する。自民内には「丁寧に議論を行う」（高市氏周辺）と協議継続に期待