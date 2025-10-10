【ニューヨーク共同】米中西部イリノイ州の連邦地裁は9日、トランプ大統領が治安維持を名目に命じた同州最大都市シカゴへの州兵数百人の派遣を少なくとも2週間にわたり差し止める決定を出した。トランプ政権の「反乱に発展する恐れがある」との主張は「根拠がなく信用できない」と判断した。米メディアが報じた。共和党のトランプ政権は、民主党が首長を務める全米の各都市を標的に州兵派遣を活発化し、トランプ氏は連邦軍動員