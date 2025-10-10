クマ10日午前7時ごろ、岩手県雫石町の林で70代男性が死亡しているのを警察官が見つけた。県警によると、傷痕からクマに襲われた可能性が高い。男性は9日にキノコ採りに出かけ、帰宅しなかったため県警などが捜索していた。岩手県雫石町