訪日客のふりをして、道案内を頼んだ女性にわいせつな行為をした疑いで、中国籍の男が逮捕されました。パーハーアーディン・イーサームーディン容疑者（36）は2025年4月、東京・上野の「アメ横」で20代の女性に「キスしてくれたらお金をあげる」などと言い、ゲームセンター内でわいせつな行為をした疑いが持たれています。パーハーアーディン容疑者は、訪日客のふりをして英語で道案内を頼んでいましたが、実際には15年近く日本に