ハウス食品グループ本社は10月6日、東京･麹町警察署および都内3大学と連携し、災害対策総合訓練を都内で実施した。今回の訓練は法政大学、専修大学、城西国際大学の3つの大学が参加し、警視庁本部による救助体験型訓練、避難移動、VR防災体験などの防災訓練を体験した。会場でハウス食品グループ本社は、LLヒートレスカレーや栄養成分を含むサプリ米など、防災食の提供と解説を行った。温めずそのまま食べられるLLヒートレスカレー