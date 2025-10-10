「秋の高山祭」は2日目を迎え、目玉のひとつ「からくり奉納」が行われています。 【写真を見る】｢秋の高山祭｣2日目 布袋台のからくり奉納始まる 絢爛豪華な祭り屋台に｢美しい色彩や山車に歴史の長さを感じる｣ 岐阜･高山市 きのうは約11万5000人が訪れた、秋の高山祭。2日目は気温16℃と肌寒い朝になりました。屋台蔵を出た屋台は、美しい装飾を揺らしながら古い町並みを進み、絢爛豪華な祭り屋台が、櫻山八幡宮の参道に曳き揃え