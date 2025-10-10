名古屋市はアジア大会の経費増大などを受け、広沢市長の公約「市民税10％減税」を断念すると明らかにしました。広沢市長は、市民税の減税幅を現在の5％から10％に拡大することを公約に掲げて当選しましたが、実現にはおよそ100億円の財源が必要で、さらなる行財政改革のプロジェクトチームを立ち上げるなどして検討を進めていました。市が10月10日に明らかにした2026年度の予算の見通しでは、アジア大会の関連経費483