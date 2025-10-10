きょうの東海地方は、各地ですっきりしない天気になるでしょう。 【写真を見る】【台風23号】3連休 太平洋側に近づくおそれ 雨風に注意 きょう午後は雨の降るところも 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/10 昼） 正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。湿度は高いものの、朝から過ごしやすい気温が続いています。 きょうは、午後もすっきりしない天気になるでしょう。三重県南部を中心に、パラパラと雨の降る所がありそ