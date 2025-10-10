気象庁は１０日、フィリピン付近で起きた大地震で、北海道から沖縄にかけての沿岸部で若干の海面変動が予想されるとして、津波予報を出した。相模湾・三浦半島も対象で、波の高さは２０センチ未満。「半日程度は海面変動が継続する可能性が高いが、被害の心配はない」としている。同庁によると、地震は１０日午前１０時４４分ごろ、フィリピン付近で発生。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）７・４と推定される。