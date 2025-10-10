今年の凱旋門賞はグリーンチャンネルのスタジオから観戦しました。装鞍所に集まったジョッキーたちが、騎乗馬に跨って馬場に向かう姿を見たときに、嗚呼と思いました。ジョッキーたる者として、毎年あそこにいるべきで、来年こそは戻っていたいと強く感じた瞬間でした。結果は今年も日本馬に幸いしませんでしたが、力量的に足りないとは少しも思いません。諦めずに挑戦を続けることで、扉は必ず開くはずです。日本人初はボクで