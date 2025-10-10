今週は3日間競馬で土日京都、東京。月曜は盛岡へ移動して南部杯に参戦する。今年のサンライズジパングはフェブラリーSで2着、川崎記念でも3着と好走。そして前走の名古屋グランプリを快勝し、昨年武騎手とコンビを組んだ不来方賞から安定の成績を残している。もちろんこのレースは主役候補。5走ぶりの手綱で待望のG1級タイトル戴冠へへ導く。【武豊日記】日本人初はボクでありたい3日間で13鞍●武豊 今週の騎乗馬・10月11日（土