ガールズグループHearts2Heartsが、新曲『FOCUS』でグローバルファンを完全に虜にする。【画像】Hearts2Hearts、ポケモンとコラボ10月20日にリリースされるHearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は、タイトル曲『FOCUS』をはじめ、6月にリリースされたシングル『STYLE』、先行公開曲『Pretty Please』など、多彩なジャンルの全6曲が収録されており、彼女たちならではの音楽カラーを存分に感じられる内容となっている。タイトル