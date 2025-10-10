●今村聖奈 今週の騎乗馬・10月11日（土）東京7Rオルソビアンコ・10月12日（日）東京9Rギフテッド・10月13日（月）京都4Rメイショウマヒロ7Rバシリス12Rセサンパ●河原田菜々 今週の騎乗馬・10月11日（土）京都1Rクイーンズステート2Rテーオールーラー9Rウイングスオブラヴ・10月12日（日）京都1Rナムラソラン2Rマクローリン6Rブルームザスマイル●小林美駒 今週の騎乗馬・10月11日（土）東京2Rサトミノア