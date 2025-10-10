º´¡¹ÌÚ¤ÏÂè1¡Á2Àï¤Ç¥»¡¼¥Ö¡ÄÂè4Àï¤Ï8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÆ±Î½¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç8²ó¤«¤é±äÄ¹10²ó¤òÁ´¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÂà¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤À¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤