SAY MY NAME（セイマイネーム）のメンバー、ソハの父親が逝去したという知らせが伝えられ、悲しみを呼んでいる。10月10日、所属事務所iNKODEエンターテインメントは公式SNSでソハの父親の訃報を伝えた。iNKODEは「SAY MY NAMEのソハの父親が本日ご逝去されました」「現在、ソハは弔問客の対応をしており、深い悲しみの中でも家族と共に最後の道を見守っています」と説明している。（写真提供＝OSEN）