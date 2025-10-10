この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「抱っこできたころ→」まるで別犬！大型犬の成長に1.7万いいね ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ここあ(@coco_bmd)さんの投稿です。愛犬の成長、ふと振り返ると「あんなに小さかったのに、こんなに大