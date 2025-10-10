ＪＲ東日本は１０日、東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームで使用していたＳｉｘＴＯＮＥＳ「ＳｈｉｎｅｗｉｔｈＵ」をアレンジした発車メロディーを使用中止にすると発表した。ホーム上で柄の長い集音マイクを使って録音を試みる人が増え「安全面での懸念が生じました」と説明している。ＪＲ東日本では今月１日からＳｉｘＴＯＮＥＳを起用し新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えるキャンペーンを展開。同曲を東京や上野、大