フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１０日、時事通信社が映像センター写真部所属の男性カメラマンが、自民党の高市早苗総裁の取材待機中に「支持率下げてやる」と発言したことを確認し、厳重注意したと発表したことを報じた。発言はインターネット上で生配信され、ＳＮＳなどで拡散していた。同社は雑談とはいえ、報道の中立性に疑念を抱かせたとして厳重注意とした。時事通信社によると