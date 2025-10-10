10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖSUMOKING¡×¡Ê¢¨10·î13Æü ·î¡¦½Ë Ãë12»þ¤«¤éºÆÊüÁ÷¡Ë¤ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡ÖTVer¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÚÆ°²è¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤¬·ãÆ®¡ª¡ÖSUMOKING¡×¸µÎÏ»Î¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢³ÊÆ®²È¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¡ªÅÚÉ¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Èµæ¶Ë¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¡É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÈÅÚÉ¶¤«¤éÍî¤Á¤¿¤éÂ¨¼º³Ê¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¡ÖSUMOKING¡×¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ªÎÏ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦