ＰＧＡツアーは８月２５日、米男子ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」（１０月９〜１２日、横浜ＣＣ）のプレミアムスポンサーに、青果商社の富永商事が就任したと発表した。パプリカ国内生産Ｎｏ．１の同社が、なぜゴルフに踏み出したのか。富永浩司社長が狙いを明かした。◇◇◇―国際展開の“看板”にＰＧＡ同社は８月に締結されたシンガポールでの投資・協業を起点にＡＳＥＡＮ展開を加速している。富永