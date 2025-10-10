博多の秋の風物詩「ぎなん落とし」が10日、福岡市の櫛田神社で行われました。 福岡市博多区の櫛田神社では、6人の神職が、境内にある「夫婦（めおと）ぎなん」と呼ばれる高さ22メートルのイチョウの大木の枝を竹ざおで揺すりました。「ぎなん」とは、博多の方言でギンナンのことです。 地面にギンナンが払い落とされ、巫女たちが箸で丁寧に拾い集めました。樹齢300年を超える「夫婦ぎなん」は、1本の木が雄木（おぎ）