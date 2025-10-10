小泉農相は１０日、記者団の取材に応じ、９月２９日〜１０月５日に全国スーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より６円安い４２０５円だったと明らかにした。３週連続の低下となったが、４０００円台の高値水準が続いている。