アメリカのトランプ政権は、パレスチナ自治区ガザでの停戦合意の支援や監視に向けて、およそ200人のアメリカ軍の兵士をイスラエルに派遣することを明らかにしました。トランプ政権の高官は9日、記者団に対してアメリカ軍がイスラエルに、およそ200人の兵士を派遣し、ガザでの停戦合意の支援や監視にあたると明らかにしました。アメリカ兵はエジプト軍やトルコ軍などとも協力し、「第1段階」に合意した後も、イスラム組織ハマスの武