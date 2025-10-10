大麻取締法違反の罪に問われ、名古屋地裁の差し戻し審で有罪判決を受けた被告の男性（47）について、名古屋高裁は10日までに「大麻の押収手続きに重大な違法があり証拠能力が認められない」として地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。