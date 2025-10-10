北朝鮮の朝鮮労働党が10日、創建80周年を迎え、夜には大規模な軍事パレードが行われる見通しです。10日朝の労働新聞は、平壌（ピョンヤン）で9日、労働党創建80周年を記念した式典が開かれ、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が中国の李強首相やロシアのメドベージェフ前大統領らと共に観覧した様子を写真付きで伝えました。式典では5年ぶりにマスゲームが行われ、金総書記は演説で「北朝鮮を世界で最も立派な社会主義の楽園にする