私（カナ）は結婚して16年、夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と賑やかで幸せな日常を送っていました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そのタイミングで、夫には20年以上引きこもっているお兄さんがいると告げられました。自分たちは被害者であるかのような口ぶりの義母や夫。「週末に家族で話し合いたい」と何も知らない子どもたちまで巻き込もうとするので、私は金曜日の夜のうちに車で実家に避