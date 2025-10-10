背中を痛めてリハビリ組での調整を行っているソフトバンクの周東佑京内野手が10日、打撃練習を再開した。筑後のファーム施設で軽めのキャッチボールや外野ノックを受けた後、約10分間ティー打撃をこなした。9月27日以来の打撃練習を「出力は5、6割。今日ぐらいだったらいけそう」と振り返った。今後の見通しについては「また明日（11日）の様子を見て」と説明した。小久保裕紀監督は15日からのクライマックスシリーズファイ