左脇腹を痛めているソフトバンクの近藤健介外野手が10日、筑後のリハビリ組に合流した。リーグ優勝決定直後の9月28日に出場選手登録を抹消。以降は治療など静養に努めていた。合流初日は、屋外で軽めのジョグを繰り返すなどして汗を流した。近藤は「ジョグぐらいって感じです。痛みは残っていますけど、徐々に」と話した。小久保裕紀監督は15日からのクライマックスシリーズファイナルステージでの起用を見送る意向を示して