J1アビスパ福岡のDF奈良竜樹主将（32）が9日、福岡市の百道松原中の生徒たちと交流した。自身が昨秋から始めた地域貢献活動「ROOTPROJECT（ルートプロジェクト）」の一環で、中学1〜3年の生徒約60人と一緒にサッカーの要素を取り入れたレクリエーションなどを楽しんだ。百道松原中は「学びの多様化学校」として今年4月に開校。今回はアビスパサポーターでもあるという廣瀬知己校長が「本物に出会う機会を増やしたい」と、ル