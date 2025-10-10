先週まで減少傾向だった「リンゴ病」の患者数が山形県内で再び増加し、２６週連続の警報レベルとなっています。 【写真を見る】「リンゴ病」の患者数が県内で再び増加26週連続の警報レベル（山形） 県は、リンゴ病の流行がここまで長引いているのは異例だとして、感染対策の徹底を呼びかけています。 県衛生研究所によりますと、先月２９日から今月５日までの１週間に、県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性