＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第2ラウンドが進行している。34位から出た松山英樹がハーフターン。前半を2バーディ・2ボギーのイーブンパーで回り、トータル1オーバーで折り返した。【写真】石川遼を見守るギャラリーきょうも会場は人がたくさんインコースからのスタート。11番でボギーが先行し、14番バーディ、16番ボギーと出たり入