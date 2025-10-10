Muziikから、人気チッパーに追加ロフトのアナウンス。「アプローチに悩むゴルファー向けに開発された『ターフライダーパターサンド55』に新たなラインナップとして『ターフライダーパターサンド PS40 & PS50』を発売いたします」と、同社。【画像】ロフト55度のパターサンドを構えると、こんな顔「パターのような形状と独自のワイドソール設計で “当てる・上げる・転がす・寄せる”をシンプルに再現でき、アベレージゴルファ