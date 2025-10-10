＜ビュイックLPGA上海2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズ初戦で、予選落ちなしの4日間大会。日本勢は6人が出場する。【写真】日本に原英莉花が来た〜！3差10位から出た山下美夢有が日本時間午前11時9分（現地時間10時9分）にティオフ。出だしをバーディで滑り出し、トータル6アンダーと伸ばし