北海道釧路市で２階建てのマンションが燃える火事がありました。これまでのところけが人や逃げ遅れた人はいないということです。火事があったのは釧路市鳥取南５丁目の２階建てマンションです。１０月１０日午前９時過ぎ、住民から「１階から火が見える」と消防に通報が入りました。火はおよそ１時間後にほぼ消し止められ、これまでのところけが人や逃げ遅れた人はいないということです。（居住者）「ボンと音がした。地震かなって