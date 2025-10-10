浜松市に本社を置く自動車メーカー・スズキは、2025年9月に発生した国内最大級の竜巻で甚大な被害を受けた静岡県牧之原市に対し、被災者支援や復旧、復興に役立ててもらおうと、1,000万円を寄付したと発表しました。牧之原市内に相良工場があることから支援を申し出ました。 また、スズキとスズキ自販浜松は、牧之原市と締結している災害時応援協定に基づいて、軽トラック「キャリイ」と軽自動車「エブリイ」合わせて