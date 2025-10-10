アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第15話「僕達の物語」あらすじ＆場面カットが公開された。スーパークリークのトレーナー・奈瀬文乃役は嶋村侑が担当する。【画像】ママ感すごい！スーパークリーク公開された『ウマ娘』場面カット奈瀬文乃は、スーパークリークのトレーナーで、若手ながらもめざましい活躍を見せ、その佇まいや言動から女性ファンも多い。父が名高いトレーナーで、その娘として扱われることに